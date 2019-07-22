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Боевики «ДНР» собираются провести перепись населения на подконтрольной ей территории Донецкой области в октябре 2019 года. Об этом заявило «минэкономразвития ДНР», сообщают «Новости Донбасса».

Там пояснили, что перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории, в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.

Предполагается, что перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.
ForUm

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