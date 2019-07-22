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В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины дали разъяснения, что нужно сделать, чтобы получить разрешение на строительство частного дома по упрощенной процедуре.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Мы уже обсудили, как легализовать самовольное строительство, а вот что надо сделать, если только планируете строительство своего дома? Сейчас законодательство предусматривает упрощенную процедуру оформления необходимых документов для этого и декларативный принцип получения права на застройку. То есть, о начале строительства необходимо просто сообщить в соответствующее местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры. Но сначала нужно получить строительный паспорт на ваш будущий дом», - сообщил он.

Парцхаладзе разъяснил, что в строительном паспорте отражаются градостроительные и архитектурные требования к размещению и строительству:

1 - индивидуальных (усадебных) жилых домов до 500 кв. м в пределах населенных пунктов,

2 - садового, дачного дома не выше 2-х этажей (без учета мансардного этажа) до 500 кв. м за пределами населенных пунктов (на территориях дачных и садовых обществ),

3 - хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

Что важно, оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений, а разработка проекта строительства также необязательна и осуществляется по желанию.

Следовательно, для того чтобы получить строительный паспорт, необходимо обратиться в местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры (это может быть как территориальное подразделение ГАСИ, так и исполнительный орган в структуре местного совета) или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать соответствующий пакет документов:

· Заявление на выдачу строительного паспорта;

· Копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (заверенная нотариусом или организацией, которая его выдала),

· Эскизные намерения застройки (местоположение зданий и сооружений на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы объекта с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе, автономного, планируемых к применению и т.д.). Эскиз можно сделать самостоятельно или это может сделать архитектор.

· Проект строительства (если есть);

· Заверенный нотариально документ, подтверждающий согласие совладельцев земельного участка (если они есть) на застройку.

«Местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры проверит, соответствуют ли ваши намерения застройки в пределах и за пределами населенных пунктов - генплану, плану зонирования, детальному плану территории или планировочным решением проектов садоводческих и дачных обществ, а также государственным строительным нормам (ГСН), стандартам и правилам. Если все соответствует вышеуказанным требованиям, то в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов вам выдадут строительный паспорт. Это бесплатно», - пояснил Парцхаладзе.

После этого, по словам замминистра, сообщение о начале строительных работ направляется либо лично, либо с помощью уполномоченного лица, либо заказным письмом с описью вложения в соответствующий орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по местонахождению будущего дома не позднее чем за 1 календарный день до начала выполнения строительных работ.
ForUm

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