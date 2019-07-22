также в разделеПолитика
Медведчук: Для наших политических оппонентов мы остаемся костью в горле 44
В Европарламенте призвали новую Раду активизировать борьбу с коррупцией 13
Spiegel: Партия, которую удалось создать Медведчуку, будет ведущей оппозиционной силой в Раде 25
Зеленский ждет силовиков с докладом о деле Шеремета 18
В «Слуге народа» сказали, с кем не будут сотрудничать в Раде 149
Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным 53
Партия Шария получит финансирование из госбюджета 205
Вакарчук назвал условия вхождения «Голоса» в коалицию 697
Данилюк уже не хочет быть премьер-министром 52
Медведчук: Мир в стране, кардинальные изменения экономического курса — за эти идеи мы будем бороться 35
Президент поддержал объединение трех министерств в одно 130
СМИ раскрыли феномен Виктора Медведчука 221
Associated Press: Медведчук назвал ключевой шаг для улучшения отношений с Москвой 74
Путин приветствовал привлечение Медведчуком депутатов Европарламента к реализации мирного плана 101
Божок: Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины 58
Медведчук рассказал Путину, как представил мирный план в Европарламенте 33
Чалый отреагировал на свое увольнение 108
Журналист: Представив свой мирный план в Европарламенте, Медведчук показал, что умеет работать на европейском направлении 100

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О развитии региона украинских Карпат» (№ 543/2019).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Глава государства обязал Кабинет Министров в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
22
Теги