Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О развитии региона украинских Карпат» (№ 543/2019).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Глава государства обязал Кабинет Министров в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.