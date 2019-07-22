На Сумщине освящены новые храмы Украинской Православной Церкви.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии УПЦ, два новых храма освятил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.
19 июля архиерей совершил чин освящения храма блаженной Ксении Петербургской в г. Кролевец, 20 июля – храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Реутинцы Кролевецкого района Сумской области.
Архипастырь наградил благотворителей и поздравил верующих со знаменательным событием.
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