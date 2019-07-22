также в разделеРелигия
В Коломые в захваченном храме УПЦ будут молиться греко-католики 12
В Одессу на Международную научно-богословскую конференцию прибыли ученые из 11 стран мира 9
Митрополит Онуфрий рассказал, каким образом люди попадают под влияние злых сил 7
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, как победить страх 12
Ко дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота 23
В Запорожье УПЦ подарила детскому отделению областного противотуберкулезного диспансера медицинское оборудование 21
Мужчине, который в январе совершил поджог здания Киево-Печерской лавры, грозит до 10 лет тюрьмы 12
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей извлек уроки из «украинской неудачи» 24
Большинство участников Священного синода Грузинской Православной Церкви не поддерживают ПЦУ 30
Накануне выборов в ВР глава юротдела УПЦ напомнил имена авторов антицерковных законопроектов 55
На Запорожье проведут слет православной молодежи, посвященный евангельским притчам 9
Оппоблок требует отменить антицерковные законы, принятые предыдущей властью 16
В Троице-Сергиевой лавре тысячи православных почтили память преподобного Сергия Радонежского 27
В Киеве УПЦ проведет межприходской футбольный турнир 19
СМИ: Элладская Церковь не собирается признавать ПЦУ 140
РПЦ надеется, что новые власти Украины не будут препятствовать крестному ходу УПЦ в День Крещения Руси 20
РПЦ: Массовые крестные ходы в Украине - это способ для верующих поддержать свою Церковь 51
Митрополит Онуфрий просит Патриарха Кирилла посодействовать обмену пленными 17

На Волыни 15-20 июля состоялся епархиальный молодежный православный фестиваль «Фавор». 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, восьмой год подряд фестиваль в формате летнего лагеря проходил на побережье озера Тросное в Маневичском районе Волынской области.

Участие в фестивале приняли около 100 юношей и девушек в возрасте от 15 до 35 лет. Духовно молодежью здесь занимались священники Волынской епархии УПЦ, которые несут послушание молодежного служения.

Особенностью фестиваля «Фавор» является то, что каждый год его духовная составляющая и программа отдыха посвящены определенной теме. Тема нынешнего фестиваля – «Христианство во время современных информационных технологий», именно ее и обсуждали в течение недели с молодыми людьми священники Волынской епархии и приглашенные гости.

18 июля, в день памяти святого преподобного Сергия Радонежского, в лагере была отслужена Божественная литургия. 

«Изюминкой» фестиваля в этот день стало выступление победителя конкурса «Голос страны-2017» священника УПЦ протоиерея Александра Клименко. Отец Александр исполнил несколько своих песен и пообщался с молодежью на довольно интересную тему – кто сейчас может быть «голосом Православной Церкви». По мнению священника, этим голосом Церкви в настоящее время может и даже должна быть именно православная молодежь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги