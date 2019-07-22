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Храм Благовещения Божией Матери в Коломые Ивано-Франковской области, который представители УГКЦ отобрали у православной общины УПЦ, впервые после захвата откроют для богослужений греко-католиками.

Фото: Дzеркало Меdiа

Коломыйская епархия УГКЦ 19 июля провела первое богослужение в Благовещенском храме города Коломыя, который был отобран у Украинской Православной Церкви в октябре 2017 года. Об этом сообщает издание «Дzеркало Меdiа». 

Издание утверждает, что храм «вернули» в ведение УГКЦ, потому что он принадлежал греко-католикам «согласно церковным документам». 

Епископ Коломыйской епархии УГКЦ Василий Ивасюк подчеркнул, что храм Благовещения Божией Матери – это «наш памятник, наша история и наш храм, который строили наши деды-прадеды, и его нужно сохранить».

Сообщается, что храм практически полностью отреставрировали, заменив кровлю, некоторые элементы фасада, а внутри – некоторые стены. Также заменили деревянные церковные маковки и накупольные кресты.

В июне 2018 Ивано-Франковская облгосадминистрация сообщила правящему епископу Коломийской епархии УПЦ Тихону, что Благовещенский храм в Коломые принадлежит государству. Однако, несмотря на все эти заявления, храм остался в ведении УГКЦ.
ForUm

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