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Полицейские остановили несколько автобусов с подозрительными лицами, которые ехали в Киев, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области

Отмечается, что за час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступил ряд сообщений относительно передвижения в автобусах большого количества людей в направлении столицы. Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

«Сейчас полиция проверяет полученную информацию. Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев. Полиция выясняет цель такого «вечернего путешествия»», - сказано в сообщении.

Напомним, правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. 
ForUm

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