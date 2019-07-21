Полицейские остановили несколько автобусов с подозрительными лицами, которые ехали в Киев, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области

Отмечается, что за час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступил ряд сообщений относительно передвижения в автобусах большого количества людей в направлении столицы. Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

«Сейчас полиция проверяет полученную информацию. Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев. Полиция выясняет цель такого «вечернего путешествия»», - сказано в сообщении.

Напомним, правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.