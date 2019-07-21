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В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования на выборах в Раду, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.

«Данное событие не помешало работе избирательного участка», - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в 8:00 стартовало голосование на всех избирательных участках. Проголосовать можно будет до 20:00.

Отметим, что с 9 часов 15 июля органы управления и силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы перед проведением выборов в Раду. Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.
ForUm

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