Правоохранительные органы допросили сотни человек по делу об убийстве журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета и имеют «горячие» версии в расследовании этого преступления.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в фейсбук.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место», - подчеркнул Луценко.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Утром 20 июля в Киеве на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко состоялась акция в память о погибшем три года назад журналисте «Украинской правды» Павле Шеремете.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, собирает правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства Шеремета.