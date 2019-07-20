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Хакеры взломали электронную почту и страницу в Twitter Скотланд-Ярда (штаб квартира полиции Лондона). Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что с почтового адреса полиции начали поступать «необычные сообщения». Также, на странице Скотланд-Ярда в Twitter начали появляться «странные посты», среди которых был призыв освободить находящегося в тюрьме рэп-исполнителя Digga D, а также нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов.

В Скотланд-Ярде заявили, что сейчас пытаются обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию. Правохранители пытаются установить причины случившегося.

По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи.
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