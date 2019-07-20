В результате взрыва на газоперерабатывающем заводев китайской провинции Хэнань погибли 10 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, еще 19 человек серьезно пострадали.

Известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на заводе в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

Причины инцидента пока не называются.

Напомним, что 19 июля в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли. 18 человек получили ранения, еще 12 — пропали без вести.