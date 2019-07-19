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Министр обороны Канады Харджит Саджан не утверждал, что в Украине отсутствует проблема простоя иностранного военного оборудования. Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Министр Саджан высказывался о проблемах использования военного оборудования в других странах. Как уточняют в министерстве обороны Канады, ничего подобного он в Украине не наблюдал. Военно-техническое сотрудничество координируется с украинским министерством обороны», - отметил Ващук.

По словам посла,  канадский журналист, бравший интервью у министра обороны Канады Харджита Саджана, неточно передал его слова.

«Репортер Radio Canada International спроецировал общее международное наблюдение министра именно на Украине. Министр не это имел в виду», - отметил Ващук.

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Канады якобы утверждал, что полученное от международных союзников военное оборудование простаивает в Украине на складах.
ForUm

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