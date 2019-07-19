Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что озвученная в Офисе президента Владимира Зеленского сума на ремонт основных дорог Украины занижена в три раза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но по сообщению сайта президента необходимо 150 млрд грн для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения. Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6,25 млн грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий», – написал он.

«А теперь спросим у украинских автодорожных компаний, даже не у гораздо более дорогих из ЕС: вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы будет выдавать государству бесплатно», – подчеркнул Омелян.

Министр подчеркнул, что невозможно провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей за три года. «А отвечать за три года вам, господин президент! Если у Вас будут эти три года», – подытожил он.

Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.