Политический консультант Юлия Комарова пишет, что все политические проекты Рината Ахметова не проходят в Верховную Раду, из-за чего олигарх поссорился с Вадимом Новинским.

«По версии Forbes-2019, Ринат Ахметов с состоянием 6 млрд. $ возглавляет хит-парад украинских олигархов. Но если в бизнесе «жизнь налаживается», то с политическими проектами олигарха все довольно печально», - пишет политический консультант в разделе «Мнения» на сайте «Корреспондент».

Комарова поясняет, что «Олег Ляшко и Радикальная партия, судя по рейтингу 2, 4 %, пролетают мимо Верховной Рады», а «Оппозиционный блок» со старта представлял собой «лебедя, рака и щуку».

«А совместный проект Ахметова, Коломойского и Авакова со старта представлял собой клубок противоречивых интересов в стиле «лебедь, рак и щука». И если Ахметов сначала всерьез верил в перспективы «Оппозиционного блока», то у Коломойского были другие интересы», - раскрывает детали политолог.

Юлия Комарова поясняет, что Коломойский просто «развел» Ахметова и его соратников, потому что проект ему нужен только как спойлер против «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Хитрый Коломойский просто развел Ахметова и компанию. Он никогда даже не надеялся, что «Оппоблок» возьмет барьер 5 %, и оказался прав, потому что с 2, 5 % за считанные дни до выборов шансов нет. Но Коломойскому этот проект был нужен исключительно как спойлер, чтобы озвучивать «чернуху» против лидеров и отрывать голоса у «Оппозиционной платформы – За жизнь», - конкретизировала она.

Юлия Комарова сообщает инсайдерскую информацию, что Вадим Новинский серьезно повздорил с Ахметовым и отказался финансировать выборы Мураева. И хотя на съезде Новинского представили как участника первой пятерки, он снял свою кандидатуру и идет в Раду по округу.

«Младший партнер по «Метинвесту» заявил, что у списка во главе с Евгением Мураевым нет никаких шансов, поэтому сам Новинский идет в Раду по округу в Мариуполе, хотя на партийном съезде его представили как №5 предвыборного списка. О том, что ООО «Винегрет», где скрестили Кернеса, Мураева и еще массу людей, которых вообще ничего не объединяет – это ловушка, стало ясно только сейчас. Поэтому теперь из-за отказа Новинского финансировать предвыборную кампанию, проект Ахметова-Авакова-Коломойского сейчас изнутри раздирают серьезные проблемы», - делится информацией политический эксперт.

Юлия Комарова поясняет, «что самый выгодный вариант для Коломойского – когда все политические ставки Ахметова «сгорят», ведь тогда самому богатому олигарху придется «идти на поклон» к главному «приватовцу» и просить помогать решать вопросы».