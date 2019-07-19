также в разделеВыборы
На 47 округе на Донбассе Порошенко призвал голосовать за своего смотрящего Олега Недаву 21
В Ривном сожгли авто кандидату в нардепы от «Свободы» 11
Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани 135
На Киевщине мэра города оштрафовали за агитацию в соцсети 17
Лидеры «Слуги народа» в Василькове говорили о проблемах региона, выборах и Кононенко 35
Рейтинг Полякова на Кировоградщине упал ниже 9% 25
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы 26
НБУ: Выборы не влияют на курс гривни 16
Донбасс сливает смотрящего Порошенко Недаву: в ближайшее время ждут «посадку» 113
СБУ пресекла операцию спецслужб РФ по вмешательству в украинские выборы 21
Исследование: 87% негативных комментариев о деятельности Гройсмана сгенерированы ботами 31
Леонид Емец: Как с зарплатой в 250 долларов построить элитный коттедж в Конча-Заспе, - СМИ 53
Парламентские выборы: полиция открыла 250 дел по факту нарушений избирательной кампании 26
Эксперт: Мураев показал себя записной политической проституткой, бегая от партии к партии 88
Власенко снова тащат в нардепы – теперь по 205-му 112
Александр Третьяков: В следующем парламенте буду ставить в приоритет вопросы ЖКХ 100
СБУ пока не фиксирует фактов вмешательства РФ в выборы 16
Из-за низкого рейтинга Поляков может сняться с выборов 47

Кандидат от ЗЕ-комнады в 135 округе снял свою кандидатуру в с выборов. Об этом кандидат в народные депутаты Украины по 135 избирательному округу от политической партии «Слуга народа» Алексей Леонов завил на своей официальной страничке в Фейсбуке, сообщает «Депутатский контроль».

«Я, Леонов Алексей Александрович, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по одномандатному мажоритарному округу №135, согласно решению партии «Слуга Народа» №14182/1-135, снимаю свою кандидатуру с досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Я решил баллотироваться на следующих выборах Одесского городского совета.
Благодарю всех, кто поддерживал меня.
Искренне ваш, Алексей Леонов!» — заявил молодой политик.

Отметим, что недолгая избирательная кампания Алексея Леонова сопровождалась скандалами, жалобами горожан и непонятными акциями. Судя по всему последней каплей, приведшей к данному решению, стал раскол в избирательном штабе Леонова.

Напомним ранее кандидат в народные депутат по 135 округу от «Оппозиционной платформы -За жизнь» снял свою кандидатуру в пользу Сергея Кивалова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2781 грн.
17
Теги