В Польше родила девочка из Украины, которую насиловал дедушка, пока мать ездила на заработки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его информации, 30-летняя женщина в связи с тяжелым материальным положением периодически выезжала на заработки в Польшу, а свою дочь оставляла у родителей сожителя.

«После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев. Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родил в родильном центре Гданьска девочку», – написал Аброськин.

«А что же дедушка? Это - мужчина 1955 г.р, с места постоянного проживания исчез, проводим розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения», – подчеркнул он.