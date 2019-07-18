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Национальный банк Украины прогнозирует старт новой программы структурного финансирования с Международным валютным фондом и получение в ее рамках 2 млрд долл. в четвертом квартале 2019 года. 

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, отмечая, что это экспертное мнение НБУ, отраженное в прогнозах регулятора, сообщает УНИАН.

«В этом году, в четвертом квартале, мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. В этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долл. и также по 2 млрд долл. в последующие годы», - сказал Сологуб.

Ссылаясь на опыт других стран и квоту Украины в МВФ, в НБУ оценили потенциальный срок новой программы структурного финансирования в 36-48 месяцев, или 3-4 года, а потенциальный объем – в 5-10 млрд долл.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.
ForUm

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