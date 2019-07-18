Вчера, 17 июля, возле села Ясногорка Сарненского района Ривненской области двоих детей засыпало песком в карьере, в результате чего один из них погиб, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

В 16:22 в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи с. Ясногорка а на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей.

Одного ребенка мальчика 2009 года рождения извлекли местные жители и направили в больницу.

В 19:05 было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни.