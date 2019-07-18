Решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35.

Об этом идет речь в заявлении опубликованном на сайте Белого дома, сообщает «Украинская правда».

Там объяснили, что F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей.

«Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но принятие С-400 подрывает обязательство, которое все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом, отказаться от российских систем. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом», - говорится в заявлении.

При этом в Белом доме добавили, что Соединенные Штаты по-прежнему высоко ценят стратегические отношения с Турцией и будут продолжать активно сотрудничать с ней, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

12 июля Минобороны Турции заявило о начале поставок систем ПВО С-400 из России.