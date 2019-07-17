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Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает УНИАН.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию «крайне сложной» и «несправедливой», и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями.

По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Напомним, 12 июля Минобороны Турции заявило о начале поставок систем ПВО С-400 из России.

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.
ForUm

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