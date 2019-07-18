За минувшие сутки, 17 июля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды возле Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Водяного - со станкового противотанкового гранатомета;

два раза в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;

два раза в районе населенного пункта Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

на окраине Екатериновки - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 17 июля четверо оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.