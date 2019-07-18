За минувшие сутки, 17 июля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
трижды возле Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
на окраине Водяного - со станкового противотанкового гранатомета;
два раза в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;
два раза в районе населенного пункта Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:
на окраине Екатериновки - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 17 июля четверо оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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