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В Киеве полицейские составили админпротокол на мужчину, который распространял газету с карикатурным изображением президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба столичного главка.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители пообщались с человеком, на которого указали свидетели. Правонарушителем оказался житель столицы, 1952 года рождения. Он добровольно выдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему разъяснили нормы ч. 10 ст. 74 (Ограничения по ведению предвыборной агитации) Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

На киевлянина составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

 
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