Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок пребывания под стражей для шести украинских военных моряков, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.

Как передает УНИАН, на данный момент оглашён вердикт в отношении первой группы военнопленных: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Решение может быть оспорено в Московском городском суде.

В ближайшее время ожидается вердикт по второй группе моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.



Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.