В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпоста дежурной сменой была задержана жительница Луганска гражданка С., которая при проверке документов оказалась причастной к незаконным вооруженным формированиям «Мир Луганщины», сообщает пресс-центр штаба ООС.

В этот же день, был выявлен и задержан пассажир рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Мариуполь-Донецк», житель Иловайска гражданина С., который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции Украины оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Данные лица были переданы в правоохранительные органы.