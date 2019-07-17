24 июня митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий встретился с представителем ПЦУ, что вызвало недоумение со стороны священноначалия УПЦ и других Церквей.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, 17 июля на имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поступило письмо от митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия с пояснениями факта и причины его недавней встречи с представителем ПЦУ Евстратием Зорей в Цетине.

В своем письме иерарх Сербской Православной Церкви указал, что представители ПЦУ попросили его о личной встрече, чтобы передать письмо от Епифания Думенко, в котором он объяснял сослужение своих клириков и митрополита Галльского Эммануила с архимандритом непризнанной Черногорской Церкви Борисом Бойовичем, которое состоялось 26 мая в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

По словам владыки Амфилохия, данный факт сослужения Константинопольского иерарха с вызвал опасения в Сербской Церкви, а после этого шага «представители "Православной Церкви Украины", которую признает Константинопольский Патриархат, примут участие и в "хиротонии архимандрита Бориса" в Цетине, как того ожидали власти Черногории».

В связи с этим митрополит Амфилохий направил на имя Константинопольского Патриарха Варфоломея обращение, в котором выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Именно передача письма Епифания Думенко и послужила причиной встречи митрополита Амфилохия с Евстратием Зорей.

Фрагменты письма главы ПЦУ были опубликованы на официальном сайте Черногорской и Приморской епархии Сербской Православной Церкви.