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Российский газовый монополист компания Газпром из-за остановки на ремонт двух ниток обходного газопровода «Северный поток» резко увеличила объемы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - на 25%, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Укртрансгаза. 

«По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС (газоизмерительная станция. – Ред.) «Ужгород» составляет 300,2 млн куб м. в сутки, таким образом, словацкое направление загрузится на 99%. При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму «Северного потока-2» и условного «Северного потока-3» вместе взятым», - сказано в сообщении.

Отмечается, что преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые позволяют проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.
ForUm

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