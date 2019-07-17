В центральных районах Киева начали устанавливать 120 новых контейнеров для раздельного сбора пластика и стекла.

Также Киевспецтранс закупил более 600 новых контейнеров для твердых бытовых отходов, говорится в сообщении компании в Фейсбуке.

Вторсырье — пластик и стекло — будут доставлять на сортировочную линию и в дальнейшем отправлять на переработку.

В компании напомнили, что в контейнер для сбора стекла можно выбрасывать: целые и битые стеклянные банки, оконное стекло, бутылки из-под напитков, лекарств и косметики. Однако в такой контейнер нельзя выбрасывать фарфор, керамику, зеркала и лампочки.

В свою очередь, в контейнер для сбора пластика можно выбрасывать: пластиковые бутылки и упаковки с любыми цифрами на штрих-коде, кроме 3 и 7, пакеты из супермаркетов, пленку-стрейч, пузырчатую и полипропиленовую пленку, одноразовые стаканчики и контейнеры; а бутылки желательно предварительно смять и выбрасывать без крышек. Запрещается выкидывать: бутылки и упаковки с цифрами 3 и 7 на штрих-коде, предметы с содержанием бумаги или металла, а также загрязненные жиром.

Напомним, Украина попала в топ-10 стран с наибольшим количеством мусора на человека.