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В оккупированном Крыму в лагере «Лучистый» в селе Заозерное под Евпаторией отравились почти 49 детей детей и 5 сотрудников, сообщает Крым. Реалии.

Заместитель главы российской "администрации" Евпатории Валерий Батюк сообщил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

Работники пищеблока отстранены до предоставления документов о качестве предоставляемых ими услуг.

Чиновник также сообщил, что в среду дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

Отмечают, что пострадавшие дети приехали на отдых в оккупированный Крым из российской Казани, их возраст - от 7 до 17 лет.
ForUm

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