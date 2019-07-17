Сегодня, 17 июля, на синей ветке столичного метрополитена временно было прекращено движение из-за падения человека на рельсы, сообщает пресс-служба подземки.
«Сегодня в 8:10 пассажир попал на рельсы на станции «Олимпийская» в отсутствие поезда. Движение поездов останавливалось на 4 минуты», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что человек жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр.
В данный момент метро работает в обычном режиме.
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