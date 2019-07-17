Сегодня, 17 июля, на синей ветке столичного метрополитена временно было прекращено движение из-за падения человека на рельсы, сообщает пресс-служба подземки.

«Сегодня в 8:10 пассажир попал на рельсы на станции «Олимпийская» в отсутствие поезда. Движение поездов останавливалось на 4 минуты», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что человек жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр.

В данный момент метро работает в обычном режиме.