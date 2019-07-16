Сегодня, 16 июля, около 4:00 с применением огнестрельного оружия задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что патрульный территории обнаружил движение неизвестного лица у техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

«Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против дежурной смены слезоточивый газ и попытался убежать. Далее все произошло по классике, как того велит Устав: предупреждение, предупредительный выстрел и ... на поражение. Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил нижнюю конечность злоумышленника», – говорится в сообщении.

В Командовании подчеркнули, что кроме баллончика со слезоточивым газом нарушитель был «вооружен» инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого. Сразу было установлено, что действует он не один, а с группой еще трех человек, которые ждали его в автомобиле. Остальные злоумышленников задержать не удалось.

«Примечательно, что патрульный подразделения - солдат срочной службы, который уже год в Вооруженных силах. Его четкие действия по выявлению и задержанию нарушителя оценивают на отлично», – говорится в сообщении.

«Солдат не растерялся в ситуации, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы нанести наименьший вред нарушителю. Это говорит о его стабильном морально-психологическом состоянии и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить данного военнослужащего», – заявил начальник Управления безопасности военной службы Воздушных сил ВС Украины полковник Игорь Педан.

Нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, проживает в Киеве.

«Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии», – подчеркнули в пресс-службе.