также в разделеРелигия
На Сумщине православные отметили 280-летие явления Ахтырской иконы Богородицы 7
Киевский окружной суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации 16
В Киеве в двух монастырях УПЦ совершат ночные Литургии в память об убиении царственных мучениках 27
В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ 11
В РПЦ увидели сходство политики относительно вопросов Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины 18
В Томашовке, в скиту киевского Свято-Введенского монастыря УПЦ, тысячи православных отметили праздник Положения ризы Божией Матери 17
Тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Богородицы 19
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы 18
Грузинский Патриарх окрестил 564 ребенка 9
В Одессе неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 16
На Одещине строят уникальный духовно-культурный центр УПЦ в византийском стиле 17
В УПЦ на пресс-конференции 17 июля презентуют программу торжеств ко Дню Крещения Руси 56
Молодёжный православный фестиваль УПЦ под Киевом соберет сотни участников 22
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой Божьей Матери 29
На Закарпатье верующие УПЦ прошли ночным крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница» 45
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус 46
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 32
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 28

Украинская церковная проблема изначально канонического характера превращается в обширную экклезиологическую проблему непредсказуемых на данный момент масштабов и последствий.

Фото: протопресвитер Анастасий Готсопулос

Об этом заявил греческий протопресвитер Анастасий Готсопулос, клирик храма Святителя Николая в городе Патры (Греция), сообщает pravoslavie.ru.

«На основании какого церковного правила автономная Церковь с активной церковной жизнью (тысячи приходов, тысячи монахов и миллионы верующих), которая до сегодняшнего дня признавалась всеми Православными Церквями как единственная выразительница всей совокупности православных Украины, «стирается» с церковной карты, чтобы освободить место для установления «новой» Церкви?

С каких это пор саморукоположенные имеют апостольское преемство?! И, в конце концов, возможно ли, чтобы Православные Церкви признали, что действия и деяния шарлатана, нерукоположенного псевдоепископа являются проводником Божественной благодати в Таинстве священства? Возможно ли, чтобы нерукоположенный рукополагал канонических епископов? С каких пор саморукоположенные имеют апостольское преемство?», - спрашивает протопресвитер.

Он также прокомментировал действия Патриарха Варфоломея.

«В новейшей церковной истории мы впервые встречаемся с тем, как Вселенский патриарх добавляет к «первенству чести» – которое без сомнения признает за ним православная традиция – смысл первенства власти папского типа», - отметил отец Анастасий.

Священнослужитель объяснил, что подразумевает «первенство чести» и «папское первенство».

«Первенство чести: координационная роль во всеправославных отношениях; выражение и исполнение решений, принимаемых соборно Православными Церквями.

Папское первенство власти: папа действует сверхгранично, не только в пределах Римского Патриархата, но во всей Церкви; папа принимает решения доминирующим и независимым образом, порой вопреки мнению Поместных Церквей; остальные епископы обязаны принять папское решение; папское решение не требует одобрения, не оспаривается и не отменяется.

Пожалуйста, скажите мне, что вам напоминают действия Вселенского патриарха по украинскому вопросу? Православное первенство чести или папское первенство власти?», - подчеркивает он.

«И более того: невиданным для Православной Церкви является требование Вселенского патриарха, чтобы он занимался серьезными проблемами Поместных Православных Церквей и имел возможность вмешиваться, нарушая границы всех Церквей Вселенского Православия», - сказал священнослужитель.

Греческий протопресвитер подчеркнул, что «ответственность всех тех, кто будет содействовать или своим молчанием обеспечит возможность утверждения этих папских идей и практик в Православной Церкви, будет велика. Любое попустительство будет вменяться как соучастие».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги