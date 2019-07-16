Украине необходимо разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил 16 июля во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории Государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», - заявил Зеленский.

Со своей стороны Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.