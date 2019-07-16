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По благословению митрополита Агафангела сотрудники социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви оказали помощь Одесской психиатрической больнице.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 15 июля православные посетили 21-е противотуберкулезное отделение Одесской психиатрической больницы, пострадавшее недавно в результате пожара.

Епархия передала отделению продукты и новые комплекты постельного белья.
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