По благословению митрополита Агафангела сотрудники социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви оказали помощь Одесской психиатрической больнице.
Фото: Одесская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 15 июля православные посетили 21-е противотуберкулезное отделение Одесской психиатрической больницы, пострадавшее недавно в результате пожара.
Епархия передала отделению продукты и новые комплекты постельного белья.
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