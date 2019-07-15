Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с следователями Печерского ГУНП в Киеве и оперативными сотрудниками СБУ во время получения неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов США задержан заместитель начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальник отдела административной практики ГУ Госпродпотребслужбы в столице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные средства злоумышленница требовала и получила от гражданина за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.