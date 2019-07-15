Церковная община села Морозовка на Киевщине, ранее перешедшая в новую Православную Церковь Украины, проголосовала за единство с Украинской Православной Церковью.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епрахии, 14 июля в селе Морозовка Барышевского района Киевской области состоялось собрание, на котором более 300 верующих села единогласно проголосовали за то, чтобы остаться в канонической УПЦ, а настоятелем Свято-Успенского храма оставался протоиерей Николай Брега.

Как сообщили в епархии, на повестке дня было два вопроса:

1. Община остается в лоне УПЦ, и настоятелем храма остается протоиерей Николай Брега.

2. Община переходит в ПЦУ и происходит назначение нового настоятеля.

По словам протоиерея Николая, до второго пункта повестки дело так и не дошло: по первому вопросу все собравшиеся, которых было более 300 человек, единогласно проголосовали «за».

Присутствовавшие на собрании юристы Бориспольской епархии УПЦ официально зафиксировали результаты голосования.

Трое священников ПЦУ, которые приехали из Преображенского собора Переяславско-Вишневской епархии и 12 человек местных активистов, провели свою службу на дороге возле кладбища. Видя численный перевес верующих УПЦ, киевские священники ПЦУ уехали из села.

Как сообщалось, 8 июля протоиерей Николай Брега и прихожане храма в Морозовке, ранее перешедшие в ПЦУ, принесли покаяние перед управделами УПЦ митрополитом Антонием и Церковью и заявили о своем желании вернуться из ПЦУ в УПЦ.