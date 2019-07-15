В Виннице верующие Украинской Православной Церкви совершили первый молебен возле захваченного активистами новой Православной Церкви Украины Спасо-Преображенского собора.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, вечером 14 июля верующие во главе с протоиереем Никодимом Выговским, вместе с духовенством Винницы и Винницкого района совершили молебен с акафистом Пресвятой Богородице у бывшего кафедрального собора Винницы, захваченного сторонниками ПЦУ.

Как отмечают в епархии, молебен с акафистом Пресвятой Богородице «собрал большое количество духовенства и верующих и прошел в большом духовном подъеме».

При этом не смогли воспрепятствовать богослужению сторонники ПЦУ, собравшиеся возле храма по призыву митрополита ПЦУ Симеона.

«С самого начала идея молитвенных собраний на территории собора натолкнулась на сопротивление со стороны епархии ПЦУ и лично митрополита Симеона (Шостацкого), – поясняют в Винницкой епархии УПЦ. – Для того, чтобы помешать богослужению, активисты загородили часть территории собора, перекрыв дорогу к месту захоронения митрополита Макария».

По сообщению пресс-службы Винницкой епархии, чтобы заполнить пространство перед собором, подавляющее большинство прихожан и даже духовенство ПЦУ вышли на улицу, где им «составили компанию местные активисты и члены движений националистического толка».

«Таким образом, архиерейское всенощное бдение совершалось при почти пустом соборе. Пытаясь заглушить молитву и пение, сторонники ПЦУ организовали трансляцию службы из собора наружу. Правда, сорвать молитвенное собрание так никому и не удалось», - рассказали верующие УПЦ.

Ранее, 11 июля, после анонса проведения молебна УПЦ у Спасо-Преображенского собора, бывший митрополит УПЦ Симеон (Шостацкий), перешедший в новую церковную структуру записал видеообращение, в котором призвал сторонников ПЦУ встать на защиту собора.

Митрополит Симеон заявил, что община Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице присоединилась к ПЦУ добровольно, но это «не нравится дьяволу», избравшему для своей борьбы и мести «наших братьев, которые по тем или иным причинам не захотели поддержать ПЦУ и остались в единстве с Московским Патриархатом».

«С самого начала активисты из Московского Патриархата не оставляют попыток захватить Преображеский собор», - говорит иерарх ПЦУ о соборе, который ранее принадлежал УПЦ и по сути был захвачен именно сторонниками ПЦУ.

По призыву митрополита Симеона, активисты ПЦУ должны оборонять от верующих УПЦ главный храм Винницы для того, чтобы в нем «не звучали проповеди русского мира».

«В нашем соборе будет звучать украинский язык. И «Отче наш» мы будем произносить на украинском. Мы будем молиться за Богом хранимую Украину нашу, за власть, войско и народ ее, за воинов, которые погибли и тех, которые сегодня защищают целостность и независимость нашего Государства. В нашем соборе не будет проповеди "русского мира", а будет слово о Христе и Его учении. В нашем соборе никто и никого не будет называть раскольником. Потому что мы все – православные украинцы – братья и сестры во Христе!» – заявил митрополит Симеон.

Он также призвал всех сторонников ПЦУ Винниччины присоединиться к богослужению 14 июля, которое назначил на час раньше, чем анонсированный молебен верующих УПЦ перед зданием Свято-Преображенского собора.

Однако активисты ПЦУ не смогли помешать проведению молебна верующих УПЦ.Теперь молебны возле Спасо-Преображенского собора Винницы будут совершаться верующими УПЦ каждое воскресенье в 17.00.