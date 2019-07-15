также в разделеРелигия
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 11
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 12
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 16
В РПЦ надеются, что «личный контакт» Путина с Зеленским поможет исправить ошибки прошлого 11
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 11
В Полтаве тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы 15
В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана 16
Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается вера сердца и ума 17
На Тернопольщине неизвестные осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм 8
Тысячи паломников прибыли на торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского на его родине 35
В Кипрской Церкви заявили, что предоставление Томоса Украине должно было соответствовать правилам и традициям Церкви 38
Митрополит Онуфрий рассказал, от чего рождается вера 49
В Северодонецке верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о защите города 37
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как верующему человеку раскрыть свои таланты 29
В Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой (фото, видео) 19
Владимир-Волынский митрополит УПЦ: Христианин не может поддерживать кандидатов, которые пренебрегают Божьими заповедями 14
Наместник Киево-Печерской лавры – о ПЦУ: Это не Церковь, а политическое сборище, которое создано прежней властью при поддержке Стамбула 38

Замироточила точная копия Тихвинской Львовской слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в храме преподобного Амфилохия Почаевского г. Мостиска Львовской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Цкркви со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, капли мира появились на образе 9 июля 2019 года, в день празднования Тихвинской Львовской слезоточивый чудотворной иконы, которая более века находится в Георгиевском кафедральном соборе Львова.

Как сообщается, настоятель Амфилохиевского храма протоиерей Николай Петрущак совершил параклисис с акафистом Пресвятой Богородице.

«Настоятель продолжает наблюдать за иконой», – сказано в сообщении.

Львовская слезоточивая икона Богородицы – одна из копий чудотворного Тихвинского образа. Была написана для Ильинского скита на Святой Горе Афон и прославилась в 1877 году – на иконе были замечены слезы, выступившие из глаз Богородицы. С тех пор именовалась «Тихвинской Слезоточивой». В 1997 году Священный Синод Украинской Православной Церкви провозгласил Тихвинскую Львовскую слезоточивую икону Пресвятой Богородицы чудотворной. Празднование совершается 26 июня / 9 июля (ст./нов.ст.). Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской слезоточивый иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги