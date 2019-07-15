также в разделеПроисшествия
В Ривном во двор предпринимателя бросили гранату 16
В Белой Церкви хулиганы угнали авто патрульных 23
В Украине объявлено штормовое предупреждение 65
В Луцке в пиццерии отравились 10 человек 15
За три месяца в Анталии погибли 13 украинцев 30
Боевики заставили мужчину идти по заминированному полю 42
Под Киевом в результате ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека 51
На Запорожье микроавтобус из кортежа Зеленского попал в ДТП 38
Боевики 19 раз обстреляли украинских военных и получили адекватный ответ 26
В Сумской области упал вертолет, пилот погиб 74
Взрыв в Ривненской области: во дворе обнаружен склад боеприпасов 47
Под Николаевом ВАЗ сбил в группу детей-велосипедистов 32
Оккупанты на Донбассе снова применили минометы 66
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин погиб 57
В ОБСЕ прокомментировали обстрел телеканала 112 74
За сутки оккупанты 15 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два бойца 22
Полиция установила причину взрыва в Ривненской области 48
В СБУ отреагировали на обстрел канала «112 Украина» 84

Вчера, 14 июля, в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

По состоянию на 21:35 мин. на месте оползня никого не найдено, поисковые работы были приостановлены до утра 15 июля в связи с угрозой дальнейшего оползня со склона.

15 июля поисковые работы возобновлены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги