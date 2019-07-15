Вчера, 14 июля, в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

По состоянию на 21:35 мин. на месте оползня никого не найдено, поисковые работы были приостановлены до утра 15 июля в связи с угрозой дальнейшего оползня со склона.

15 июля поисковые работы возобновлены.