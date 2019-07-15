также в разделеПроисшествия
В Ривном во двор предпринимателя бросили гранату 16
В Белой Церкви хулиганы угнали авто патрульных 23
В Одессе на пляже произошел оползень 61
В Украине объявлено штормовое предупреждение 65
В Луцке в пиццерии отравились 10 человек 15
Боевики заставили мужчину идти по заминированному полю 42
Под Киевом в результате ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека 51
На Запорожье микроавтобус из кортежа Зеленского попал в ДТП 38
Боевики 19 раз обстреляли украинских военных и получили адекватный ответ 26
В Сумской области упал вертолет, пилот погиб 74
Взрыв в Ривненской области: во дворе обнаружен склад боеприпасов 47
Под Николаевом ВАЗ сбил в группу детей-велосипедистов 32
Оккупанты на Донбассе снова применили минометы 66
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин погиб 57
В ОБСЕ прокомментировали обстрел телеканала 112 74
За сутки оккупанты 15 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два бойца 22
Полиция установила причину взрыва в Ривненской области 48
В СБУ отреагировали на обстрел канала «112 Украина» 84

В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины.

Об этом сообщил Консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает Укринформ.

«С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были», - рассказал дипломат.

По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, - это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще  его употребление с купанием в море – несовместимые вещи.

«Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших», - добавил Хоменко.

Как известно, турецкая Анталия – одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. Пока точных данных относительно количества украинцев, посетивших Турцию в качестве туристов в этом году, нет. Они будут обнародованы позже. За четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турции растет. В прошлом году это число составило 1,35 млн человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги