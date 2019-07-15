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На Донбассе боевики заставили мирного жителя идти по заминированной территории, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что мужчина не пострадал и в настоящее время допущено к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.

«Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения», – сказано в сообщении.
ForUm

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