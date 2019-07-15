За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования РФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
два раза возле Новотроицкого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
трижды на окраине Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Марьинка - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:
вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
возле Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских обстрелов потерт с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 14 июля двое оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
дважды возле Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:
возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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