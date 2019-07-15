За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования РФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

два раза возле Новотроицкого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды на окраине Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Марьинка - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:

вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

возле Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов потерт с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 14 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

дважды возле Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.