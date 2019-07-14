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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

«Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав меньше взрывов (примерно 215), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 450 взрывов)», - говорится в отчете по 12 июля. Приведенные данные сравнивают с предыдущими сутками, 11 июля.

Как уточнили в Миссии, большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировано в районах к югу от р. п. Светлодарска (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также на юге и юго-востоке от н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя). 

СММ также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, зафиксировав также меньше взрывов (15), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 250 взрывов).

Более половины нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировано в районах юга-юго-востока и севера от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). 
ForUm

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