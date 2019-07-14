Количество погибших в результате муссонных дождей,вызвавших наводнения и оползни в Непале, увеличилось до 47 человек.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Непала, передает Reuters.

По официальным данным, еще 29 человек считаются пропавшими без вести. Еще 28 жителей были травмированы.

Проливные дожди начались в Непале в четверг, 11 июля. В некоторых районах Непала дожди пошли на спад, но в ряде рек на востоке страны уровень воды до сих пор выше нормы.

Река Коси, впадающая в восточном индийском штате Бихар, была среди вышедших из берегов.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей в Индии, Непале и Бангладеш погибли минимум 49 человек.

В 2018 году во время сезона дождей, который обычно длится с конца июня и до конца августа, погибли 150 человек.