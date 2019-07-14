Количество погибших в результате муссонных дождей,вызвавших наводнения и оползни в Непале, увеличилось до 47 человек.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Непала, передает Reuters.
По официальным данным, еще 29 человек считаются пропавшими без вести. Еще 28 жителей были травмированы.
Река Коси, впадающая в восточном индийском штате Бихар, была среди вышедших из берегов.
Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей в Индии, Непале и Бангладеш погибли минимум 49 человек.
В 2018 году во время сезона дождей, который обычно длится с конца июня и до конца августа, погибли 150 человек.
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