также в разделеМир
В Гонконге снова проходят акции протеста
Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД 26
Возле Индонезии произошла серия сильных землетрясений 45
День взятия Бастилии: в Париже проходит военный парад 162
Сербский наемник «ДНР» получил аккредитацию в МИД РФ 21
В Лондоне автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие 15
МИД Ирана заявил, что страна продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах» 13
В Турцию прибыл еще один самолет с деталями С-400 15
В результата крушения лодки с мигрантами вблизи Туниса погибло 82 человека 21
Теракт в Сомали: число жертв возросло 17
На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие 48
В Сомали террористы взорвали гостиницу, не менее 10 погибших 20
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 42
В Турции объяснили покупку российских ЗРК С-400 66
В МИД РФ заявили, что новые санкции США обездолят американских пенсионеров 79
МИД РФ: У Туска приступ русофобии 33
РФ начала поставки С-400 в Турцию 23
Беларусь хочет существенно поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ 20

Количество погибших в результате муссонных дождей,вызвавших наводнения и оползни в Непале, увеличилось до 47 человек.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Непала, передает Reuters.

По официальным данным, еще 29 человек считаются пропавшими без вести. Еще 28 жителей были травмированы.

Проливные дожди начались в Непале в четверг, 11 июля. В некоторых районах Непала дожди пошли на спад, но в ряде рек на востоке страны уровень воды до сих пор выше нормы.

Река Коси, впадающая в восточном индийском штате Бихар, была среди вышедших из берегов.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей в Индии, Непале и Бангладеш погибли минимум 49 человек.

В 2018 году во время сезона дождей, который обычно длится с конца июня и до конца августа, погибли 150 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
13
Теги