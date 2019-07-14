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За три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений, передает УНН со ссылкой на DW. 

«Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года», - говорится в документе. Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

«Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности», - указала глава европейской дипломатии.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ForUm

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