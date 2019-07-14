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Сербский снайпер Деян Берич, воевавший в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» на Донбассе, аккредитован при МИД России в качестве «иностранного корреспондента».

Об этом на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

По его словам, ранее в ходе заседаний форума российская делегация цитировала «сербского журналиста» Деяна Берича о якобы обстрелах военными Объединенных сил мирных городов на Донбассе.

«Он — военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы „иностранного журналиста“ с целью продуцирования пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины, и ВСУ в частности», — заявил украинский дипломат.

 

По словам Лоссовского, украинская делегация передала представителям Сербии всю имеющуюся информацию об участии сербского наемника в боевых действиях на Донбассе. По возвращении в Сербию ему грозит большой тюремный срок за участие в войне на востоке Украины.

Сербский наемник Деян Берич, позывной «Деки», руководил на Донбассе группой наемников-снайперов из Сербии. По данным украинских военных, они зашли на Донецкое направление в 2017 году.

Сам Берич воевал на Донбассе с 2014 года.
ForUm

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