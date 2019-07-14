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Пятый президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что в государственном бюджете заложено 300 млн грн на парад ко Дню Независимости.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина.

По словам Порошенко, президента Владимира Зеленского «подставили», когда сказали, что в бюджете заложено 300 млн гривен.

«Такой заоблачной суммы там не указано. Потому что нет таких расходов. Позиция первая — средства на материальное обеспечение, средства на техническое обеспечение, средства на боевую учебу. Они предусмотрены и будут потрачены. Перераспределить их неоткуда. Вторая позиция — все пять лет наши воины получали премии — и те, кто находится на фронте, и те, кто участвуют в параде. Парад — это не просто отчет армии и главнокомандующего о сделанном, но это и возможность граждан почтить своих защитников», — заявил экс-президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В то же время он пообещал, что «чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем, но будет новый формат».
ForUm

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