Пятый президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что в государственном бюджете заложено 300 млн грн на парад ко Дню Независимости.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина.
По словам Порошенко, президента Владимира Зеленского «подставили», когда сказали, что в бюджете заложено 300 млн гривен.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.
В то же время он пообещал, что «чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем, но будет новый формат».
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