На аэродром на авиабазе Мюртед, что под Анкарой, прибыл еще один, пятый по счету, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. Сегодня ожидается прибытие еще двух.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

«Поставка компонентов ЗРК С-400 продолжается. В связи с этим пятый самолет приземлился в аэропорту Мюртед. Сегодня планируется принятие шестого и седьмого по счету самолетов», - сообщило министерство.

Как известно, поставки компонентов ЗРК С-400 начались два дня назад. Ранее подписание Турцией соглашения с РФ о поставках ЗРК С-400 вызвало резкую критику на Западе. Американские СМИ сообщают , что Белый дом уже на следующей неделе может ввести пакет санкций против Турции.