Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.
«Поставка компонентов ЗРК С-400 продолжается. В связи с этим пятый самолет приземлился в аэропорту Мюртед. Сегодня планируется принятие шестого и седьмого по счету самолетов», - сообщило министерство.
Как известно, поставки компонентов ЗРК С-400 начались два дня назад. Ранее подписание Турцией соглашения с РФ о поставках ЗРК С-400 вызвало резкую критику на Западе. Американские СМИ сообщают , что Белый дом уже на следующей неделе может ввести пакет санкций против Турции.
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