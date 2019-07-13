Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Тwitter.
«Первые 2 вестибюли начинают работать #безжетонів. С 15 июля жетон не будет продаваться и не будет приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход до Ипподрома)», - говорится в сообщении.
Пассажиров заверили, что имеющиеся жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций метро и всех остальных.
В Киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.
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