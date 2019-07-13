В Киевском метрополитене с 15 июля в первых двух вестибюлях не будут продавать и принимать жетоны.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Тwitter.

«Первые 2 вестибюли начинают работать #безжетонів. С 15 июля жетон не будет продаваться и не будет приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход до Ипподрома)», - говорится в сообщении.

Пассажиров заверили, что имеющиеся жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций метро и всех остальных.

В Киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.