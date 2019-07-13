В Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли 2 ребенка 11 и 13 лет. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Взрыв повредил окна и двери здания.

По словам первого заместителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, дети из сейфа, который находился в подсобном помещении домохозяйства их деда, взяли неизвестный предмет, который сдетонировал.

Отмечается, что 59-летний мужчина занимался сбором металлолома, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.