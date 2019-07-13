Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. Об этом сообщает полиция области.

Как сообщили правоохранители, боевики со стороны оккупированного Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом по улице Стандартная в Золотом-4, в котором проживала 75-летняя женщина.

Отмечается, что в результате обстрела жительница дома не пострадала.

«Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт», - добавили в полиции.

Напомним, сегодня боевики 24 раза нарушили «тишину», ранены два бойца.